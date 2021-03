Stiri pe aceeasi tema

- Semestrul al doilea se va incheia pe 2 iulie in loc de 18 iunie, cu exceptia claselor a VIII-a si a XII-a si a celor din invatamantul profesional si tehnic, a declarat marti ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. „Finalul semestrului al doilea se decaleaza doua saptamani. Vacanta de primavara se prelungeste…

- Elevii nu dau teza in acest an școlar, acestea fiind suspendate, iar la sfarșitul semestrului al doilea mediile la toate disciplinele se obțin prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat intreg. „Pentru anul școlar 2020-2021 sunt suspendate tezele (lucrarile scrise semestriale),…

- Ministrul Educației a anunțat intr-o conferința de presa noua structura a anului școar. Astfel, primul semestru va avea 14 saptamani in loc de 17, cum are in prezent, și se va incheia inainte de vacanța de iarna. Sorin Campeanu a recunoscut ca noua structura a primului semestru “va crea dificultati…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, luni seara, ca a trimis o adresa tuturor inspectoratelor scolare judetene, dar si tuturor universitatilor, pentru a realiza o situatie a angajatilor dispusi sa se vaccineze. Statistica ce trebuie finalizata pana in 15 ianuarie la ora 16.00, va fi decisiva…