Stiri pe aceeasi tema

- Simion Ștefan a creat un moment de senzație pe scena Romanii au talent! In a doua semifinala Romanii au Talent 2021, ce are loc in seara zilei de vineri, 21 mai, printre concurenți s-a numarat și mentalistul Simion R. Stefan. Concurentul a șocat publicul. „Pentru semifinala, va fi puțin diferit. Este…

- Reprezentanta Romaniei la ESC 2021 a surprins audiența la ultima repetiție, cu doar cateva ore inainte de show-ul pentru juriu, cu o ținuta complet schimbata fața de primele apariții pe scena concursului. Dupa ce au scapat de emoțiile testelor Covid, procedura standard impusa de organizatori tuturor…

- Prima semifinala "Romanii au talent", difuzata vineri la Pro TV, a fost lider absolut de audienta. Show-ul a inregistrat 9.9 puncte de rating si 29.8% cota de piata in randul publicului national, cu varsta cuprinsa intre 21 si 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, in timp ce televiziunea…

- A avut loc o prima semifinala spectaculoasa la Romanii au Talent. 12 Concurenți au putut sa performeze live, iar jurații s-au reunit in formula completa alaturi de public. Ceilalți 12 vor participa in a doua semifinala de vinerea viitoare Show total in semifinala Romanii au Talent sezonul 11 Telespectatorii…

- In cele doua semifinale live de la Romanii au Talent 2021 vor participa cate 12 concurenti. Asta inseamna ca 24 de concurenti vor fi in Semifinalele Romanii au Talent 2021, dintre care zece au primit Golden Buzz de-a-lungul celor 27 de editii de preselectii. Vineri are loc prima semifinala live pentru…

- Jurații de la Romanii au talent au ales cei 14 semifinaliști ai sezonului 11, acestora alaturandu-se și cei 10 concurenți care au primit Golden Buzz. In total, 24 de concurenți, dintre cei 300 care au trecut de preselecții cu 3 sau 4 de DA, se vor lupta pentru marele premiu in valoare de 120.000 de…

- In aceasta ediție a emisiunii Romanii au Talent, juriul are o misiune grea. De ce? Pentru ca doar 24 de concurenți pot ajunge in cele doua semifinale. Dintre aceștia, 10 au depașit deja aceasta etapa, grație butonului auriu, oferit de jurați și de prezentatori. Jurații trebuie sa aleaga acum 14 cei…

- Ana Maria- Margen are doar 11 ani și a reușit sa cucereasca juriul și publicul cu talentul ei, in ediția de vineri seara, 1 martie, la „Romanii au talent”. Andra a fost cea care a apasat Golden Buzz și a trimis-o direct in semfinala pe micuța ventriloaga.Ana-Maria Margen a venit in fața juraților cu…