- Finala turneului de tenis WTA de la Palermo, dotat cu premii totale de 163.103 euro, se va disputa duminica intre estonianca Anett Kontaveit, favorita 4, si frantuzoaica Fiona Ferro. In semifinalele de sambata, Kontaveit a eliminat-o pe croata Petra Martic, favorita 1, cu 6-2, 6-4, in…

- Jucatoarea estoniana de tenis Anett Kontaveit, cap de serie 4, s-a calificat vineri in semifinalele turneului WTA de la Palermo (Italia), dotat cu premii de 163.103 euro, dupa ce a invins-o pe italianca Elisabetta Cocciaretto cu 6-1, 4-6, 6-1. In semifinale, Kontaveit o va infrunta pe croata Petra Martic,…

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova, dubla campioana la Wimbledon, si ucraineanca Elina Svitolina vor disputa finala feminina a turneului demonstrativ pe iarba de la Berlin, dupa ce au castigat meciurile disputate marti in penultimul act al acestei competitii. Kvitova a avut nevoie…

- Karolina Pliskova, numarul trei mondial, si Tereza Martincova se vor infrunta, sambata, in finala turneului demonstrativ de tenis Livescore Cup, care are loc pe Stvanice, o insula aflata pe raul Vltava, in apropiere de Praga, potrivit site-ului federatiei cehe de profil. Vineri, Pliskova a dispus cu…