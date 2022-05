Finala Eurovision 2022 are avea loc la Torino, pe 14 mai, iar show-ul va fi transmis in direct la TVR 1, de la ora 22.00. Cantarețul WRS este cel care a reușit sa duca din nou Romania in finala Eurovision, dupa o pauza de cinci ani, cu piesa in spaniola Llamame. Cuprins: Cand e și cine transmite finala Eurovision 2022 Cine sunt concurenții și cu ce piese participa la finala Eurovision 2022 Cine este WRS, reprezentatul Romaniei la Eurovision 2022 Ordinea intrarii in finala Eurovision 2022 Cine sunt marii favoriți de la Eurovision 2022 Cele mai bune clasari ale Romaniei la Eurovision Cele mai bune…