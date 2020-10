Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul Rafael Nadal, cap de serie numarul 2, s-a calificat, vineri, pentru a 13-a oara, in finala turneului de la Roland Garros, anunța news.ro.Nadal a trecut in semifinale de argentinianul Diego Schwartzman, locul 14 ATP si cap de serie 12, scor 6-3, 6-3, 7-6 (7/0), dupa trei ore si 12…

- Rafael Nadal (34 de ani, 2 ATP) l-a invins pe Diego Schwartzman (28 de ani, 14 ATP), scor 6-3, 6-3, 7-6(0) și s-a calificat in finala Roland Garros 2020. In finala, Nadal va juca cu invingatorul dintre Novak Djokovic (1 ATP) și Stefanos Tsitsipas (6 ATP). Rafael Nadal parea sa fie in fața celui mai…

- Perechea Timea Babos/Kristina Mladenovic (Ungaria/Franta), cap de serie numarul 2, s-a calificat, vineri, in finala probei de dublu din cadrul turneului de la Roland Garros, trofeu pe care l-a castigat anul trecut, anunța news.ro.Babos si Mladenovic s-au impus in semifinale in fata echipei…

- Pablo Carreno Busta a parasit Roland Garros-ul în sferturi, acesta fiind învins în patru seturi de Novak Djokovic. Ibericul l-a criticat pe liderul mondial la finalul partidei, la conferința de presa, Nole fiind acuzat ca are o anumita strategie atunci când este condus pe tabela.…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, s-a calificat in semifinalele turneului de Mare Slam de la Roland Garros. Acesta l-a invins, miercuri seara, pe ibericul Carreno Busta, cu scorul 4-6, 6-2, 6-3, 6-4, dupa un meci care a durat ceva mai mult de trei ore. Djokovic, care a acces pentru…

- Jucatorul spaniol Rafael Nadal, s-a calificat in semifinalele turneului de Mare Slem de la Roland Garros. Detinatorul titlului, a trecut in sferturile competiției de italianul Jannik Sinner cu scorul de 7-6 (7/4), 6-4, 6-1. A fost al 100-lea meci disputat de campionul iberic pe zgura pariziana.

- Pablo Carreno Busta este ultimul jucator calificat în sferturile de la US Open, ibericul trecând în trei seturi (6-2, 7-5, 6-2) de germanul Daniel Altmaier, sportiv venit din calificari. Meciul a durat doua ore și 22 de minute. În sferturi, Busta va evolua cu principalul…

- Novak Djokovic (principalul favorit) s-a calificat, luni, în sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, dupa ce l-a învins în trei seturi, scor 6-4, 6-3, 6-3, pe rusul Karen Khachanov (16 ATP, cap de serie nr. 15). Meciul a durat doua ore si 23 de minute.Nole a…