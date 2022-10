Filmul ucrainean Outside, premiat la Festivalul de Film dedicat Drepturilor Omului din Germania

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma, in ultimul mesaj video postat pe retelele de socializare, ca lupta pentru o viata normala pentru poporul ucrainean a continuat, cel putin zece regiuni fiind bombardate de rusi. ”Cele 237 de zile ale acestui razboi dovedesc ca suntem capabili sa gasim…

- Germania va livra Ucrainei primul din cele patru sisteme de aparare antiaeriana IRIS-T SLM in cateva zile, a declarat luni ministrul german al apararii, Christine Lambrecht, conform Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un autobuz care transporta civili a fost atacat in regiunea ocupata Herson din Ucraina. Potrivit informațiilor preliminare, patru persoane au fost ucise și trei ranite, transmite agenția Nexta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Tino Hrupalla, copreședinte al partidului de dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) și purtator de cuvant, considera ca Germania ar putea pierde totul din cauza evenimentelor actuale din Ucraina și ar putea deveni parte directa la conflict din cauza politicii urmarite de coaliția de guvernamant…

- Cancelarul german Olaf Scholz i-a promis premierului ucrainean Denis Smigal, cu care s-a intalnit duminica la Berlin, ca Germania ''nu va ceda in sprijinul ei fata de Ucraina'' pe plan militar, politic, financiar si umanitar, in timp ce in orasul Koln circa doua mii de membri ai diasporei ruse au…

- Ucraina nu poate garanta intreaga securitate necesara echipei de inspectori ai Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) la centrala nucleara Zaporojie, a declarat ministrul ucrainean al Energiei, Herman Halushchenko, subliniind ca situatia din jurul instalatiei nucleare ramane ”un haos”,…

- Rata somajului a crescut in iulie, in Germania, cu jumatate de punct comparativ cu luna anterioara, ajungand la 5,4%, o evolutie generata, in principal, conform Agentiei Federale Munca, de includerea in statistica a refugiatilor ucraineni veniti in tara in ultimele luni, relateaza agentia EFE.…

- Ucraina a primit primele trei blindate antiaeriene Gepard din Germania, a anuntat luni ministrul ucrainean al apararii, Oleksi Resnikov, la televiziunea nationala preluata de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…