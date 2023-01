Stiri pe aceeasi tema

- Taylor Dudley, in varsta de 35 de ani, din statul american Michigan, a fost reținut in aprilie 2022, in Kaliningrad, exclava rusa aflata intre Polonia și Lituania. Oficialii ruși i-au permis americanului sa treaca frontiera inapoi in Polonia, a anunțat, joi, un reprezentant al familiei sale, relateaza…

- La putin timp dupa ora 2.00, autoritatile orasului Kiev au emis o alerta pe canalul de Telegram privind sirenele de alarma aeriana si au cerut locuitorilor sa se indrepte spre adaposturi, informeaza News.ro. Oleksei Kuleba, guvernatorul regiunii Kiev, a afirmat pe Telegram ca este in desfasurare un…

- Un tribunal spaniol din Barcelona i-a achitat marti pe starul brazilian Neymar si pe alti inculpati acuzati de frauda si coruptie in cazul privind transferul fotbalistului de la Santos la FC Barcelona, in 2013, dupa ce procurorii au renuntat la toate acuzatiile, transmite Reuters.

- Curtea Suprema din Noua Zeelanda a hotarat, luni, ca actuala varsta minima pentru vot, 18 ani, este discriminatorie, iar parlamentul este obligat sa dezbata daca aceasta ar trebui sa fie redusa, relateaza Reuters, preluata de News.ro . Curtea Suprema a constatat ca actuala varsta minima, de 18 ani,…

- Procurorii bulgari au pus sub acuzare cinci persoane pentru sprijinirea actelor teroriste, dupa atentatul cu bomba de pe bulevardul Istiklal din Istanbul, soldat cu 6 morți și zeci de raniți. Trei sunt originari din Republica Moldova, iar doi, dintre care o femeie, sunt sirieni kurzi, transmite Reuters.…

- Alec Baldwin a depus o plangere in instanța, vineri, și susține ca vrea sa-și ”curețe numele”, dupa moartea directoarei de filmare Halyna Hutchins, pe platourile de fimare de la "Rust", in octombrie 2021. Actorul acuza echipa de de filmare de neglijența.

- Oficialii americani și chinezi lucreaza in continuare pentru a aranja o intalnire fața in fața intre președintele Joe Biden și președintele chinez, Xi Jinping, la summitul G20 de la Bali, reuniune programata la sfarșitul acestei luni, a anunțat marți Casa Alba, potrivit Reuters. Fii la curent…