Filme și seriale noi care apar pe HBO MAX in luna ianuarie 2023. HBO MAX aduce in prim plan noi filme, dar și seriale noi, sau continuarea unor seriale de mare succes. Iata ce filme și seriale poți sa urmarești incepand cu 1 ianuarie 2023, pe HBO MAX: Filme și seriale noi care apar pe HBO MAX in luna ianuarie 2023. Batman and Superman: Battle of the Super Sons, 2022Vendetta, 2022 (HBO)The Menu, 2022 (HBO)DC’s Stargirl, Season 3Who’s Talking to Chris Wallace?, Season 2We Baby Bears, Season 1FThe Climb, Max Original Series PremiereVelma, Max Original Series PremiereBatman and Superman: Battle of…