Stiri pe aceeasi tema

- Doi paznici s-au batut cu un client recalcitrant, care i-a injurat. Evenimentul a avut loc in parcarea unui hipermarket din Cluj-Napoca. Totul ar fi pornit dupa ce un barbat a chemat paza, deoarece ar fi fost lovit cu capul in gura in fața soției și copilului, care se afla in mașina.Citește și:…

- Caz șocant intr-o curte de bloc din minicipiul Balți. Un baiat minor a fost agresat fizic și verbal de un barbat. Scandalul ar fi pornit din motiv ca baiatul minor nu a oferit locul la terenul de joaca altor copii.

- Scene șocante intr-un magazin din Luduș, Mureș. Un barbat și-a luat la bataie soția care ii reproșase ca nu purta masca de protecție. Poliția a intervenit in scandal și s-a incheiat cu dosar penal și amenda pentru soțul nervos.

- Un barbat iși acuza soția ca și-ar fi batut copiii minori, situație ce a șocat intreaga țara. Marian susține ca femeia nu a fost agresiva doar cu cei mici, ci ca l-a batut și pe el. Detalii halucinante!

- Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au emis un ordin provizoriu de protecție fața de un barbat care și-ar fi agresat atat soția, cat și soacra. Este cercetat pentru violența in familie și a fost indepartat din locuința. Potrivit IPJ Alba, in seara zilei de joi, 2 iulie, polițiștii Secției…

- Scandalul in care Florin Salam a fost implicat capata proporții halucinante. Dupa ce manelistul a fost acuzat de lucruri grave de catre membrii familiei Fanicai, fiica artistului ii sare ii aparare și spune adevarul.

- Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei il cerceteaza pe un barbat din localitatea Panade pentru savarșirea infracțiunii de violența in familie. Acesta și-ar fi lovit soția. Potrivit IPJ Alba, la data de 01 iunie 2020, in jurul orei 11.00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au fost sesizați,…

- Polițiștii din Blaj il cerceteaza pe un barbat care și-ar fi agresat soția și fiica. A fost emis un ordin provizoriu de protecție prin care i-a fost interzis sa se apropie de acestea. Potrivit IPJ Alba, la data de 19 mai 2020, in jurul orei 20.00, polițiștii din Blaj au fost sesizați, de catre o […]…