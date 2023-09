Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de studenți și profesori ai Universitații de Stat din New York de la Cortland, in SUA, au vizionat filmul „Photographic Testimonies from the Revolution. Cluj-Napoca, December 1989”, realizat de lectorul clujean Rareș Beuran.

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza o noua ediție a tradiționalei misiuni economice multisectoriale in Statele Unite ale Americii. Aceasta va avea loc in perioada 23 noiembrie – 04 decembrie 2023, la Washington, New York și Miami. La Washington, firmele timișene vor avea ocazia…

- CCIA Timiș invita firmele timișene la o noua misiune economica in SUACamera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza o noua ediție a tradiționalei misiuni economice multisectoriale in Statele Unite ale Americii, care se va desfașura in perioada 23 noiembrie – 4 decembrie 2023, la Washington,…

- Victoria Ciobanu, medic rezident anul V, Obstetrica-Ginecologie și Laurențiu Luca, medic rezident anul II, Obstetrica-Ginecologie, au avut parte de o experiența one-of-a-kind in Statele Unite ale Americii.

- Ministrul mediului, apelor și padurilor, Mircea Fechet, participa la cea de-a 11-a reuniune a Forumului Politic la Nivel Inalt privind Dezvoltarea Durabila (HLPF2023), organizata sub auspiciile Consiliului Economic și Social (ECOSOC) al ONU, care are loc in perioada 10-20 iulie 2023, la New York, in…

- A doua editie a evenimentului „Romanian Weekend at The Wharf”, cel mai mare proiect de diplomatie culturala al Romaniei in Statele Unite, are loc in perioada 7-9 iulie, la Washington.Conceput ca un festival caleidoscopic, proiectul face parte dintr-un program de anvergura al Ambasadei Romaniei, care…

- Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii in parteneriat cu Institutul Cultural Roman din New York au lansat in 2022 cel mai mare eveniment cultural cu specific romanesc din SUA, la Washington D.C. Prima ediție a evenimentului a fost un real succes. Atat americanii, turiștii, cat și romanii…

- Eiberat in decembrie anul trecut in cadrul unui schimb de prizonieri care a implicat-o pe baschetbalista americana Brittney Griner, traficantul de arme rus Viktor Bout, 56 de ani, a fost ales candidat al Partidului Liberal Democrat Ultranationalist din Rusia (LDPR) la alegerile regionale, a anuntat…