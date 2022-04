Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul și actorul radauțean Adrian Țofei (cunoscut pentru filmul „Be My Cat: A Film for Anne” din 2015) a finalizat filmarile la cel de-al doilea lung-metraj al sau, filmul apocaliptic „We Put the World to Sleep”. Produs in mod independent pe parcursul a 7 ani de zile, We Put the World to Sleep a…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a condamnat ferm atrocitatile comise de catre Rusia in Bucea si alte orase ucrainene si a adaugat ca Romania sustine pe deplin investigarea amanuntita a acestor fapte de catre Curtea Internationala de Justitie, potrivit news.ro. Fii la curent cu…

- Regizorul de filme documentare Mantas Kvedaravicius a fost ucis sambata ”cu camera de filmat in maini” de catre soldații ruși in Mariupol. Mantas se afla in orașul-port asediat pentru a documenta viata sub bombardamentele rusești, potrivit agenției de informații a Ministerului ucrainean al Apararii…

- Vrancea ramane cel mai mare producator de vinuri din Romania cu peste 64 milioane litri de vin obținuți anul trecut la producatorii inregistrați fiscal. Cea mai mare cantitate a fost obținuta de producatorii inregistrați ca antrepozit fiscal-peste 60 milioane litri. O situație prezentata de Biroul Vamal…

- A Mozart & Haydn charity concert, to be played by world class musicians, with a Stradivarius violin, will be organized, on March 24, in Cluj-Napoca, to gather funds in view of reconstructing the Philharmonic in Chisinau, the Republic of Moldova, destroyed in a fire. Fii la curent cu cele…

- "Deminitarul ucrainean ne-a prezentat situația grava in care se afla Ucraina, cu pierderile de vieți omenești inregistrate pana in acest moment: 18 aeroporturi sunt complet distruse, 199 de cladiri complet distruse, 10 orașe care trebuie evacuate urgent cu peste 150.000 de persoane. Aceste orașe s-au…

- Viața sociala a oamenilor s-a transformat in ultimii doi ani, pe masura ce munca de acasa, pentru o buna parte dintre angajați, și distanțarea sociala pentru protejarea sanatații au devenit noua normalitate. Astfel, anul acesta, 88% dintre respondenții la un sondaj de Valentine’s Day realizat de FREE…

- Cutremur in Romania, azi, 11 februarie 2022. Conform Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau. Cutremurul s-a produs la 12:01:48, ora locala a Romaniei, avand magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 102km. Cutremurul a fost…