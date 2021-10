Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a declarat ca isi va "pregati" apararea in fata Curtii Penale Internationale (CPI), care ancheteaza sangerosul razboi antidrog purtat de guvernul sau, noteaza AFP preluat de agerpres. "Imi voi pregati apararea in fata CPI", a spus Rodrigo Duterte intr-un discurs…

- Președintele filipinez Rodrigo Duterte a anunțat ca se va retrage din politica dupa o cariera marcata de controverse în care a facut afirmații adesea revoltatoare atât la adresa unor lideri mondiali precum papa Francisc și fostul președinte american Barack Obama, cât și la adresa cetațenilor…

- Rodrigo Duterte, presedintele Filipine, a declarat ca nu va candida la functia de vicepresedinte in alegerile de anul viitor si ca mai degraba se retrage din politica, informeaza BBC. Duterte a spus luna trecuta ca va candida pentru functia de vicepresedinte in 2022. Constitutia tarii ii interzice…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte nu va coopera cu judecatorii Curtii Penale Internationale (CPI) in cadrul anchetei lor asupra razboiului antidrog dus de guvernul sau, a anuntat joi avocatul lui Duterte, informeaza AFP. Acest anunt intervine la o zi dupa ce judecatorii CPI au anuntat ca au…

- S-a rupt lantul de iubire intre Ludovic Orban si Klaus Iohannis. Seful PNL se simte tradat de presedintele tarii, dupa ce liderul de la Cotroceni s-a pozitionat de partea lui Florin Citu in batalia pentru functia de lider al liberalilor. Orban a spus ca partidul nu are nici o datorie fața de președintele…

- Constantin-Florin Mitulețu-Buica, președintele Autoritații Electorale Permanente, este investigat de Agenția Naționala de Integritate, sub suspiciunea ca și-ar fi angajat comnata la Biroul teritorial Dolj al AEP. Președintele AEP afirma ca i s-au cerut documente din partea ANI, insa neaga ca ar fi…

- Presedintele tunisian Kais Saied a anuntat ca ingheata activitatile parlamentului si il demite din functie pe seful guvernului, Hichem Mechichi. Anuntul a fost urmarea manifestatiilor care au avut loc duminica in mai multe orase din tara, in contextul in care Tunisia se confrunta cu un varf al pandemiei…

- Mii de susținatori ai președintelui Jair Bolsonaro au demonstrat vineri în sprijinul relaxarii portului de arma și al deținerii armelor de foc în Brazilia, una din promisiunile liderului brazilian, potrivit AFP.Chemați la adunarea mișcarii pro-arme din spatele sloganului „Nu este…