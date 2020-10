Filipine: Circa 9.000 de persoane, nevoite să îşi părăsească locuinţele din cauza taifunului Molave Circa 9.000 de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele in Filipine dupa ce taifunul Molave a atins uscatul in timp ce traversa duminica provinciile din partea sudica a insulei principale, Luzon, aducand ploi abundente si vanturi puternice, au informat autoritatile locale, potrivit Reuters. Agentia de monitorizare a dezastrelor a declarat ca desi a primit relatari despre drumuri si poduri avariate, despre inundatii si alunecari de teren in unele zone, pana in prezent nu au fost raportate victime. Furtuna Molave s-a transformat in taifun in timp ce se deplasa spre vest si a atins uscatul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

