Filipine a ridicat nivelul de alertă pentru vulcanul Taal, al doilea cel mai activ din ţară Oamenii de stiinta din Filipine au ridicat marti nivelul de alerta pentru al doilea cel mai activ vulcan din tara in urma mai multor semnale care indica o crestere a activitatii, informeaza DPA. Institutul de Vulcanologie si Seismologie din Filipine (Phivolcs) a plasat alerta pentru vulcanul Taal din provincia Batangas, situata la 66 de kilometri sud de Manila, la nivelul 2. ''Asta inseamna ca exista probabil activitate magmatica care ar putea sau nu sa determine o eruptie'', a precizat institutul in buletinul sau. Evacuarea rezidentilor cu domiciliul in apropierea vulcanului nu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

