- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca au descoperit, in posesia unui barbat din Republica Moldova, un permis de conducere, care in urma cercetarilor s-a dovedit a fi fals.

- Șeful Direcției Direcției generale asistența medicala și sociala, Boris Gilca, s-a plans in cadrul ședinței de astazi, 19 iulie, a Consiliului Municipal pe salariul sau „mic”, care potrivit lui, este de 14 mii lei lunar, potrivit Agora . Gilca și-a comparat salariul sau cu cea a unui director de spital…

- Kremlinul catalogheaza vineri drept o ”afacere interna a Europei” decizia Celor 27 de a acorda Ucrainei si Republicii Moldova statutul de state candidate la aderarea la Uniunea Europeana (UE), in toiul razboiului rus pe teritoriului vecinului sau ucrainean, relateaza AFP.

- Consiliul European a decis joi acordarea statutului de țara candidata la aderarea la UE pentru Ucraina și Republica Moldova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Agenția ONU pentru refugiați a oferit pana acum indemnizații lunare unui numar de 51 de mii de refugiați, iar 8 mii dintre ei au primit indemnizația lunara și a doua oara. Declarația a fost facuta de Sergiu Gaina, oficialul UNHCR pentru Europa Libera ca raspuns la acuzațiile lansate de catre președintele…

- Republica Moldova a primit un lot de teste rapide pentru detectarea SARS-CoV-2 din partea Ungariei. Donația include peste 450 de mii de teste, in contextul pandemiei COVID-19 și crizei refugiaților din țara noastra, transmite agora.md. Testele vor fi distribuite in toate in toate instituțiile medicale…

- „Moldova nu este doar o țara care primește refugiați, este țara care a primit cel mai mare numar de refugiati, in raport cu numarul populației. Moldova merita susținere masiva, inclusiv bugetara pentru a face fața situației.