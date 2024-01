Stiri pe aceeasi tema

- Trupurile neinsufletite ale celor sapte victime gasite carbonizate in urma incendiului care a mistuit Ferma Dacilor din satul prahovean Tohani au fost ridicate de catre rude de la Serviciul de Medicina Legala Prahova. Surse oficiale au precizat ca rudele celor decedati au ridicat trupurile victimelor…

- Artistul Stefan Hrusca, originar din satul Ieud, judetul Maramures a primit titlul de cetatean de onoare al municipiului Baia Mare, a anuntat, joi, serviciul de comunicare al primariei. Titlul a fost inmanat artistului in timpul unui concert de colinde sustinut in Baia Mare, de viceprimarul Doru Dancus,…

- Managerul General al STADA Romania, Mihai Fugarevici, a deschis cea de-a doua parte a conferinței „Infrastructura de sanatate și finanțarea serviciilor medicale – Dilema. Provocare. Noua abordare", susținuta joi, 23 noiembrie, la Europa BallRoom din Targu Mureș. Cea de-a doua parte a conferinței, in…

- Facultatea de Economie și Drept, UMFST G.E. Palade Targu Mureș, și Serviciul de Probațiune Mureș organizeaza mainei, 31 octombrie 2023, ora 10:00, in sala C26 (str. Livezeni, nr. 69), evenimentul intitulat „Istoria și funcțiile probațiunii in Romania". Invitații evenimentului sunt Ovidiu Savu, Monica…

- Serviciul ucrainean de frontiera a anuntat sambata ca foloseste drone in eforturile de a preveni fuga in strainatate a barbatilor care incearca sa se sustraga mobilizarii in armata pentru a nu fi trimisi pe front in razboiul cu Rusia, relateaza Reuters. Numai vineri 14 barbati au fost opriti la granita…

- Counter-Strike 2 a fost in sfarșit lansat dupa luni bune de așteptare. Doar ca aceasta venire nu a fost lipsita de controverse, iar jocul a primit cea mai proasta nota dintre toate lansarile Valve. Asta se va schimba in timp și sunt doar durerile creșterii, insa odata cu apariția lui CS2 gamerii au…

- Deputatul social-democrat Dumitrița Gliga a participat sambata, 7 octombrie, la lucrarile Simpozionului Național "Alexandru Papiu Ilarian – perenul", eveniment organizat in comuna mureșeana Papiu Ilarian. "Alexandru Papiu Ilarian poate fi numit pe drept cuvant "peren", pentru ca idealurile pe care le-a…