PLUS Mureș și-a ales sambata, 25 iulie noua conducere, procesul alegerilor interne desfașurandu-se integral in mediul online. In funcția de președinte al filialei județene a fost desemnata Ioana Ștefana Roman, iar ca secretar general, Alexandru Mureșan. Iulia Cristina Samarghițan este responsabil pe Comunicare al PLUS Mureș, iar Andreea Carje- Trezorier. Source