- Luptatorul CSM Bacau Igor Botez ramane unul dintre competitorii redutabili. La juniori, nivelul sau de varsta, dar, mai nou, și la seniori. Elevul lui Irinel și Mihai Botez (fratele, respectiv tatal sau), a demonstrat-o din plin la Cupa Romaniei pentru seniori de la Targu-Mureș, unde și-a adjudecat…

- De vineri, 17 iunie, magazinul Romfilatelia din Bacau a pus in vanzare emisiunea de marci poștale „Comorile Peleșului”, un nou proiect filatelic dedicat bogatului patrimoniu al Muzeului Peleș. Cele patru timbre, colița dantelata și mapa filatelica speciala a emisiunii infațișeaza piese reprezentative,…

- Incepand de vineri, 3 iunie, și pana pe 17 iulie 2022, bacauanii care, din diferite motive, nu au reușit sa se autorecenzeze vor fi cautați, la domiciliu, de catre recenzori. Recensamantul populației și locuințelor a inceput pe 14 martie, cu etapa de autorecenzare. Introdusa in premiera, in acest an,…

- Președintele Filialei Bacau a Asociației Naționale a Veteranilor de Razboi, gr. flt. aer. (rtr) dr. Vasile Florea, și veteranul de razboi gr. (rtr) Ioan Procopie, care in acest an va implini 103 ani, au fost oaspeții studenților de la Universitatea „Vasile Alecsandri” (UVA). Intalnirea cu studenții…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, Teatrul Municipal „Bacovia” a pregatit o serie de manifestari adresate copiilor de toate varstele. Astfel, pe 1 iunie, de la ora 16.30, in centrul orașului va avea loc Parada papușilor; pe 2 iunie, de la ora 11.00, la sala mare a teatrului va avea loc reprezentanția…

- Putem spune ca luna mai a anului 2022 a fost una norocoasa judecand dupa numarul defilarilor absolvenților de liceu, mai ales dupa ce in ultimii doi ani nu s-au mai organizat astfel de parade din cauza pandemiei. Penultima zi a lui mai a adus și ultima parada și nu una oarecare, ci cea a absolvenților…

- Marți a venit randul absolvenților de la Colegiul Național de Arte „George Apostu” sa marșaluiasca prin oraș cu ocazia incheierii anilor de studii. Parada „artiștilor” a plecat din fața Ateneului spre Parcul Trandafirilor de unde au urmat toata zona centrala a orașului. Parada a fost deschisa, așa cum…

- Romfilatelia a lansat, inclusiv in magazinul sau din Bacau, emisiunea filatelica „Pasari de noapte”. Emisiunea, formata din patru timbre, are ca elemente filatelice patru minicoli cu cinci timbre și o vinieta, patru coli de 32 de timbre cu tete-beche (pereche de marci poștale aduse impreuna, in care…