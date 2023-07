Stiri pe aceeasi tema

- Este oficial! Liga Profesionista de Fotbal a refuzat sa amane partida FCSB – Dinamo și a transmis ca partida va fi gazduita de stadionul Arcul de Triumf. Mihai Stoica a facut scandal dupa ce oficialii CSA Steaua au refuzat sa inchirieze arena din Ghencea, solicitand o polița de asigurare pentru situația…

- Jose Mourinho este de ani buni in centrul atenție, grație performanțelor și stilului inconfundabil. Nu degeaba și-a spus „The Special One”. Puțini ii cunosc insa fiica, iar Matilde s-a „razbunat” pe cei care nu au auzit de ea postand pe rețelele sociale o fotografie pe care cei care o urmaresc au catalogat-o…

- Adrian Mutu are mari emoții. Antrenorul Rapidului i-a transmis un mesaj fiicei sale, in ziua in care fata a implinit 17 ani. Adriana locuiește in Republica Dominicana, alaturi de mama ei, a doua soție a fostului internațional. Cum arata Adriana, fiica cea mare a lui Adrian Mutu, la varsta de 17 ani…

- Garbine Muguruza a acordat un interviu in care a dezvaluit ca a decis sa se marite cu iubitul ei, modelul Arthur Borges. Povestea lor de dragoste este uluitoare. Cei doi s-au intalnit pe strada, cand barbatul i-a cerut sa fie de acord sa faca impreuna o fotografie. „Sunt campioana la Wimbledon, acum…

- Cornel Dinu este incantat ca Dinamo a caștigat cu 6-1 primul meci cu FC Argeș și are șanse mari sa se intoarca in Liga 1 dupa doar un sezon in liga secunda. Fostul internațional i-a laudat pe jucatori și pe antrenorul Ovidiu Burca, dar și pe fanii echipei. Cornel Dinu, reverența in fața jucatorilor…

- A fost o noapte agitata in Constanța. Fanii echipei Farul au facut scandal la hotelul unde s-au cazat adversarii, in speranța ca nu-i vor lasa sa doarma pe jucatorii formației FCSB. Mihai Stoica a postat imaginile pe care le-a filmat tarziu in noapte, la ora 3.42. Fondul sonor este acaparat de zgomotul…

- FCSB s-a impus cu 1-0 in duelul cu CFR Cluj și a ajuns la doar un punct de liderul Farul Constanța, cele doua echipe urmand sa se infrunte etapa viitoare. In tabara roș-albaștrilor a fost sarbatoare mare. Mihai Stoica a dansat pe teren, iar Joyskim Dawa a „confiscat” unul dintre fanioanele de la colțul…