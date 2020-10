Stiri pe aceeasi tema

- Jador a recunoscut ca sufera din dragoste. Cantarețul le-a povestit fanilor despre femeia de care este indragostit, mai exact despre modul in care misterioasa domnișoara l-a dezamagit profund.

- Betty Stoian a fost in culmea fericirii in urma cu o zi, insa supararea prin care a trecut inainte și-a spus din nou cuvantul. Fiica lui Florin Salam a rabufnit și a postat un mesaj dur pentru cei care ii critica familia.

- Betty Blue și-a gasit in sfarșit fericirea, dupa ce s-a casatorit cu tatal fetiței sale, dar a devenit și mamica in urma nu cu mult timp, insa mereu iși va aduce aminte de pierderea mamei! Astazi aceasta a postat o fotografie emoționanta cu cea care i-a dat viața!

- Deși are o viața la care mulți viseaza, Gabriela Cristea le-a povestit fanilor ca trece prin clipe grele. Frumoasa prezentatoare li s-a confesat public acestora, povestindu-le despre perioada dificila pe care o strabate acum, intr-un mesaj emoționant.

- Fanica, asa cum o stia toata lumea, fosta soție a lui Florin Salam, s-a stins fulgerator pe data de 12 aprilie 2009. Astazi, mama lui Betty și a lui Dani ar fi implinit 38 de ani. Ce gest fac an de an copiii Fanicai in memoria celei care le-a dat viața?

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, se declara un sustinator al redeschiderii restaurantelor, aratand ca este nevoie ca industria ospitalitatii sa fie un sector "sanatos si puternic si pe picioarele lui”. "(...) din punct de vedere economic, maine as da drumul restaurantelor, dar nu este doar…

- Karmen Simionescu, mandria de fiica a lui Adi Minune, a organizat o sesiune de intrebari și raspunsuri pe Instagram, iar internauții au bombardat-o cu mesaje. Fanii au vrut sa știe cate tatuaje are, de fapt, artista. Vedeta le-a dat un raspuns neașteptat.

- Fratele cantaretului Florin Salam se afla la terapie intensiva dupa ce a fost infectat cu coronavirus. Atat manelistul, cant si familia acestuia sunt disperati pentru ca nimeni nu le explica ce se intampla cu starea de sanatate a barbatului. "Suntem disparati. Ne gandim la orice. Nu poti…