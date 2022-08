Fiica ideologului lui Putin, ucisă după ce mașina i-a explodat (video) Daria Dughina, fiica celui supranumit „ideologului lui Putin”, a murit dupa ce mașina pe care o conducea a explodat in zona satului Velyki Vyazoma din regiunea Moscovei, transmit surse citate de agenția rusa de presa TASS. „O mașina Toyota Land Cruiser Prado a explodat in apropierea satului Velyki Vyazyoma din regiunea Moscovei, șoferul fiind ucis pe loc, ne-au spus forțele de ordine. Potrivit unor relatari din presa, fiica unei cunoscute persoane publice Alexander Dughin Daria ar fi fost cea ucisa in explozie.” Potrivit anchetei, incidentul ar fi avut loc pe 20 august, in jurul orei 21. Forțele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

