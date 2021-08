Fiica celebrului rapper Fetty Wap a murit

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 40 de ani, pasager in microbuzul implicat ieri in accidentul feroviar din Urișor a decedat la un spital din Cluj, acolo unde a fost transportata de un echipaj medical. Femeia era din localitatea Darabani, județul Botoșani. Fiica ei – o minora in varsta de 13 ani – se afla in stare…

- Intr-un interviu acordat celor de la GQ, celebrul cantareț cunoscut sub numele de scena The Weeknd a marturisit ca a renunțat la stilul de viața distructiv și a inceput sa adopte obiceiuri mai sanatoase. Stilul de viața abordat se numește sober lite și se refera la o abstinența care nu este dusa pana…

- Lauren Maxwell, fiica rapper-ului american Fetty Wap s-a stins din viața la doar patru ani. Anunțul tragic a fost facut chiar de mama fetiței, pe pagina ei de Instagram. Artista a publicat un videoclip cu Lauren zambind, in timp ce distra intr-o piscina, scrie SHOK.md.

- Un rapper, de 31 de ani, a murit dupa ce a fost impuscat de 64 de ori de catre doi barbati, in timp ce iesea dintr-o inchisoare din Chicago, informeaza Daily Mail . Londre Sylvester, cunoscut sub numele de scena KTS Dre, a fost doar una dintre cele trei victime din fata inchisorii Cook County, din Chicago.…

- Compania de curierat DPD Romania a anuntat joi ca lanseaza Serviciul Predict, care indica ora de livrare a coletelor. Pana acum, peste 250.000 de destinatari din Bucuresti au beneficiat deja de acest serviciu, iar pana la finalul anului serviciul va fi disponibil in toata tara. „Curierul da ora exacta.…

- Apple aduce alta inovatie pentru ceasurile Watch: senzor de temperatura și lucreaza la un senzor care sa masoare glicemia, insa va trece mai mult timp pana cand acesta va fi disponibil pe noile produse. Apple va lansa in acest an generația a șaptea Apple Watch și acestea vor avea procesor mai rapid,…

- Andreea Marin, in varsta de 47 ani, este o mama mandra. Fiica ei, Violeta, are 14 ani și multe planuri de viitor. Prezentatoarea TV a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre familia ei. „Violeta, așa cum e și normal, da, e domnișoara acum, a mai crescut, are aproape 14 ani și schimbam idei sau…

- Unul dintre foștii lideri PDL cu mare greutate pe vremea lui Traian Basescu a revenit in prim plan, dar nu la varful politicii actuale. Fostul ministrul PD/PDL al Transporturilor, Anca Boagiu, a renunțat sa mai stea pe margine și, ca atare, și-a gasit un job cat de cat interesant. De cateva zile, Anca…