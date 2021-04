Stiri pe aceeasi tema

- Nicio zi plictisitoare in showbizul autohton. Karmen a fost criticata dur de fanii sai de pe Instagram din cauza unui videoclip postat pe TikTok. Totul dupa ce s-a filmat intr-o super ținuta, pe șosea. Ce aroganța de zile mari a facut fiica lui Adrian Minune. Fanii au taxat-o instant. Karmen, acuzata…

- Suedezul Zlatan Ibrahimovici, care este in aceste zile unul dintre prezentatorii festivalului Sanremo, a fost ajutat de un fan cu motocicleta, joi, sa ajunga la eveniment, dupa ce masina i-a ramas blocata in trafic din cauza unui accident, relateaza Football Italia.

- Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu sunt impreuna de 11 ani și au o casniie discreta. Impreuna au o fiica, Petra, in varsta de 3 ani. De asemenea, prezentatorul TV mai are alți doi copii, pe Ștefania de 23 de ani și Filip, de 17 de ani, din prima casnicie. Cristina Șișcnu a dezvaluit ca a primit in…

- Suntem o țara in care pronunțam atat de mult cuvantul „deficit” - bugetar, comercial, de cont curent, incat ne urmarește peste tot. Și incepe sa devina pregnant și intr-un sector sensibil: cel energetic.

- Jennifer Gates, fiica in varsta de 24 de ani a miliardarului Bill Gates, fondatorul Microsoft, a fost vaccinata impotriva Covid-19. Studenta la Medicina in New York, Jennifer Gates a anuntat pe contul sau de Instagram ca a primit prima doza a unui vaccin bazat pe ARN mesager si a publicat…

- Serena Williams, 39 de ani, locul 11 WTA, are de ce sa fie mandra. Fiica sa, Alexis Olympia, in varsta de doar 3 ani, ii calca urme, conform CNN . Aflata in izolare, in Adelaide, cu permisiunea de a se antrena, marea campioana din Statele Unite ale Americii a postat pe rețelele de socializare un videoclip…

- Maria Taktouk, fiica vitrega a fostului mijlocaș de la Arsenal, Barcelona sau Chelsea, Cesc Fabregas, este una dintre cele mai in voga apariții de pe Instagram unde are peste 700.000 de urmaritori. Pe langa contul de Instagram, unde se pozeaza in ipostaze provocarea, tanara de 21 de ani are acum succes…