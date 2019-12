Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila se declara nedumerita de afirmațiile lui Paul Stanescu potrivit carora ar fi decis sa candideze la prezidențiale dupa o discuție cu Klaus Iohannis. Fostul lider al PSD a precizat ca nu este „nici cel mai mic sâmbure de adevar” în declarațiile acestuia, noteaza…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Bookmakerii ii dau lui Klaus Iohannis cote cuprinse intre 1,01 și 1,07, in timp ce Viorica Dancila are cote care variaza intre 7,50 și 10,00. Actualul sef al statului era favorit și inaintea primului tur, cand a primit din partea caselor de pariuri 1,20, in timp ce Dancila…

- Campania pentru alegeri a demarat, oficial, sambata și candidații la alegerile prezidențiale au reguli pe care trebuie sa le respecte in ceea ce privește amplasarea afișelor electorale, modul in care se pot promova prezidențiabilii și mesajele pe care au voie sa le emita in audiovizual.Vezi…

- Președintele PSD Satu Mare, Gabriel Leș, ministrul Apararii din Guvernul Viorica Dancila, demis prin moțiune de cenzura, a declarat, sambata, ca PSD poate fi o forța și in opoziție. Acesta a mai spus ca social-democrații vor reuși sa opreasca masurile "aberante" luate de PNL "și acoliții lor". Afirmatiile…

- Viorica Dancila, candidatul PSD la prezidențiale, a declarat, la lansarea programului de candidat, ca are 10 principii de la care nu se va dezice daca ajunge Presedinte, legate de dezvoltarea economica, incluziunea sociala, transparența instituției prezidențiale, infrastructura.Vezi si: SURSE…

- Joi, 19 septembrie, la orele pranzului, candidatul PSD la președinția Romaniei, Viorica Dancila, si-a depus oficial, la Biroul Electoral Central, candidatura la alegerile prezidențiale – și semnaturile necesare. Organizatia PSD Dambovita a strans 47.000 de semnaturi pentru sustinerea candidaturii Vioricai…

- Viorica Dancila și-a depus candidatura la prezidențiale. “Avantajul meu este ca iubesc oamenii!”. Premierul Viorica Dancila si-a depus azi candidatura pentru alegerile prezidentiale din partea PSD. Premierul a declarat ca a adunat aproape 1,5 milioane de semnaturi din partea sustinatorilor. Printre…

