- Obiectivul normelor metodologice este sa faciliteze crearea unui climat sigur si pozitiv in unitatea de invatamant, bazat pe respectarea persoanei, nediscriminare, motivarea pentru invatare si asigurarea starii de bine a anteprescolarului/prescolarului/elevului in unitatea de invatamant. De asemenea,…

- Ministerul Educației și Cercetarii și specialiștii cooptați in grupul de lucru de profil au elaborat normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 221/2019 prin care este prevenit și combatut bullying-ul in spațiile destinate invațamantului. Normele au fost aprobate prin ordin de ministru și publicate…

- O eleva din clasa a XII-a de la Colegiul ”Alexandru cel Bun” din Gura Humorului, județul Suceava, a fost depistata cu COVID-19. Eleva este internata la Spitatul Județean din Suceava impreuna cu mama ei, depistata și ea cu coronavirus, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Școlar Suceava,…

- Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 a fost adoptata de Camera Deputatilor. S-au inregistrat 246 de voturi "pentru" si 75 de abtineri, relateaza Agerpres. Proiectul legislativ are ca obiect completarea art. 70 si art. 94 alin. (2) din…

- Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii a dispus alocarea mijloacelor financiare necesare pentru construirea unui bloc de studii la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu" din municipiul Comrat, dupa ce Adunarea Populara din UTA Gagauzia a refuzat sa aloce 5,6 milioane de lei pentru aceste…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii a stabilit, in vederea cuprinderii in invatamantul prescolar a copiilor cu varste intre 3 si 6 ani, derularea succesiva a urmatoarelor etape (la nivelul fiecarei unitati de invatamant): - reinscrierea copiilor care frecventeaza gradinita in acest an scolar si doresc…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a informat, printr-o postare pe Facebook, ca "in scurt timp'' Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC) va transmite ce se va intampla cu examenele nationale, cand vor putea fi reluate cursurile si care vor fi deciziile cu privire la sustinerea licentei, dizertatiei,…