FIC: Investițiile au nevoie de stabilitatea şi predictibilitatea cadrului fiscal Consiliul Investitorilor Straini (FIC) sustine nevoia de reforma a sistemului fiscal, insa aceasta trebuie analizata din punctul de vedere al sustenabilitatii pe termen mediu si lung si prin consultarea prealabila cu mediul de afaceri. „Europa se afla intr-un context macroeconomic dificil, care a dus la incetinirea economiilor mai multor tari, iar altele au inregistrat chiar contractii in prima jumatate a anului, asa cum este cazul Germaniei sau Olandei, parteneri comerciali importanti ai Romaniei, dar si ai altor state din SEE precum Polonia, Ungaria si Cehia. Incetinirea economiei la nivel european…

