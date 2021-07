Stiri pe aceeasi tema

- Deznodamant tragic, in cazul dispariției Raisei. Astazi, cadavrul a fost zarit de un polițist din elicopter, in albia raului Buza, in județul Braila. „In cadrul activitaților de cautare din cursul acestei zile, in urma survolarii spațiului aerian, a fost observata pe cursul raului Buzau, in județul…

- Orele trec in defavoarea fetiței de șase ani, cu autism, care s-a pierdut joi seara dupa ce a gasit poarta descuiata și a plecat din curte. Peste 100 de polițiști și jandarmi, ajutați de localnici și voluntari, au pornit inca de azi-noapte in cautarea copilului. Dimineața, un elicopter a survolat perimetrul…

- Operațiune impresionanta desfașurata in județul Buzau, dupa ce o fetița 5 ani și 7 luni ani, din comuna Sageata, a disparut de acasa. Fetița ar fi ieșit din curtea locuinței joi seara, in jurul orei 21:30, și de atunci nimeni nu mai știe nimic de ea. La cautarea acesteia participa circa 140 de politisti,…

- Trupul neinsuflețit al unei fetițe in varsta de aproape 2 ani a fost gasit marți de polițiști in locuinta sa din Cernavoda. Mama copilului a incercat sa fuga de polițiști cand a fost intrebata unde se afla fetița.

- O fetița de trei ani, din Constanța, disparuta de 2 zile de acasa, a fost gasita moarta, ieri, la 4 kilometri distanța, pe un camp. Copila plecase din localitatea Saraiu intr-un moment in care ar fi fost lasata nesupravegheata de catre parinți. La cautari au participat peste 80 de polițiști din cadrul…

- Dispariția micuției a fost anunțata joi seara. Fetița, in varsta de 3 ani, intr-un moment in care ar fi fost lasata nesupravegheata de catre parinți, ar fi plecat de pe raza localitații Saraiu și nu a mai fost gasita, potrivit Realitatea de Constanța .In ciuda cautarilor extinde, la care au aprticipat…

- La cautari au participat peste 80 de forte: politisti din cadrul I.P.J. Constanta, politisti de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, pompieri, jandarmi, dar si voluntari. Totodata, au fost folosite camerele de termoviziune ale Garzii de Coasta. Politistii au audiat martori, declaratiile acestora fiind…