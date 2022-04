Fetele și femeile violate în Ucraina trebuie să facă avort In Estonia, in fața ambasadei Rusiei la Tallin, douasprezece femei au protestat impotriva violurilor comise de soldatii rusi in Ucraina. Din pacate, pe langa infernalul coșmar de a fi fost violate, noua fete de la Bucea au ramas și insarcinate. Ele au varste care pornesc de la 14 ani! Desigur, ele vor recurge la avort. La spitalul din Lviv au ajuns saptamanile trecute fetițe cu leziuni vaginale și anale, cea mai mare avand zece ani! Și, dupa cum au afirmat femeile care au protestat, rușii au declarat ca vor sa violeze fete și femei din Ucraina, in așa fel incat sa nu le mai trebuiasca barbați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

