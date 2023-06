Stiri pe aceeasi tema

- GIMNASTICA …Ediția a XI-a a Cupei de Gimnastica „Andreea Raducan”, desfașurata la Barlad, s-a incheiat cu rezultate excelente pentru gimnastele de la Clubul Sportiv Școlar (CSȘ). Cele 12 sportive ale clubului sportiv barladean au cucerit 11 medalii de aur, 10 de argint și 5 de bronz. De asemenea, au…

- WEEK-END CU ANDREEA… Cupa de Gimnastica „Andreea Raducan”, competiție de gimnastica cu tradiție, organizata anual la Barlad de campioana olimpica și mondiala Andreea Raducan, este la cea de-a 11-a ediție. Competiția va avea loc maine, 27 mai a.c. incepand cu ora 10:00, in sala de sport a Școlii Gimnaziale…

- FELICITARI!… CSS Barlad, secția de Gimnastica a participat pe 19 mai a.c., cu șapte sportive, de 9 și 10 ani, la cea de-a IX a ediție a Cupei „Nadia Comaneci”, desfașurata la Onești. Gimnastele au avut o evoluție foarte buna astfel ca toate au plecat medaliate și premiate. Anul 2023 este anul in care CSM…

- Smiley și Gina Pistol au plecat cateva zile la Londra, așa cum a dezvaluit artistul intr-o postare pe pagina sa de Instagram. Scurta vacanța e chiar inainte de marele eveniment din viața lor, care va avea loc pe 27 mai. Smiley și Gina Pistol au plecat singuri, fara fiica lor Josephine, in varsta de…

- Președintele Parlamentului de la Chișinau a anunțat luni ca inițiaza procedura de retragere a Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente. CSI este formata din majoritatea fostelor republici sovietice și continuatoarea URSS, prin care Rusia incearca sa-și pastreze sfera de influența. „In…

- APEL… O tanara din Vaslui are nevoie de ajutor pentru a ajunge o clinica din strainatate sau la un medic care poate sa afle ce boala are. Roxana Nastasa are dureri in tot corpul: partea dreapta ii este umflata, incepand cu fața, gura, gatul și continuand cu mana și piciorul drept. Tanara a primit, de-a…

- INCREDIBIL… Dupa ce vama Albița a fost lasata fara Rapiscan, scannerul performant care avea rolul de a descoperi marfurile de contrabanda, TIR-urile pline cu țigari au trecut Prutul ca prin branza! Fie la pont, fie prin alte metode, contrabandiștii au profitat din plin de situație. Dovada de netagaduit…

- ENTUZIASMATI DEGEABA… Judetul Vaslui a devenit un „magnet urban” pentru ceilalti romani,care aleg sa se mute cu mic, cu mare, aici. Cel putin asta rezulta din ultimele date prezentate de Institutul National de Statistica, unde se arata ca anul trecut, peste 14.000 de persoane si-au stabilit domiciliul…