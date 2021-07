Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii Electric Castle au anunțat miercuri lista artistilor care vor urca pe scene in acest an. Festivalul se va desfasura in perioada 6 – 15 august, in 30 de locatii din Cluj si Bontida. Editia The EC Special a Electric Castle se va desfasura in perioada 6 – 15 august 2021 si va fi organizata…

Consiliul Județean Dambovița a semnat contractul de finanțare pentru proiectul "Conservarea, restaurarea, valorificarea cladirii Fosta Școala de Cavalerie in vederea

Festivalul «Trofeul Tinereții» se va organiza anul acesta in primul weekend din luna septembrie, mai exact sambata, 4 septembrie și duminica, 5 septembrie 2021. Anul trecut, evenimentul a fost anulat din cauza pandemiei de COVID-19. «Vom avea Festival la Amara anul acesta!» a confirmat Alin Sandu, primarul…

- Festivalul „Padina – Pestera”, evenimentul indragit de iubitorii muntelui, va avea loc anul acesta in perioada 23 – 25 iulie 2021. Consiliul Judetean Dambovita, prin Centrul Judetean de Cultura Dambovita, va organiza festivalul, ce se va desfasura in zona Telecabinei Pestera din Masivul Bucegi.

In perioada 23 – 25 iulie 2021, Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura Dambovița, va organiza Festivalul „Padina

Ziua Europei a fost marcata, duminica, 9 mai, de catre Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura Dambovița și

Duminica, 25 aprilie 2021, cu ocazia Sarbatorii Floriilor, Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal "Curtea Domneasca"

Consiliul Judetean Dambovita ii informeaza pe participantii la traficul rutier ca, in perioada 26 – 30 aprilie 2021, va efectua,