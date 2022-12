Festivalul Marin Preda, oprit în an centenar. Casa Memorială se vinde, din nou 2022 este anul centenarului scriitorului teleormanean Marin Preda. Deși este un simbol al literaturii romane și unul dintre cei mai buni autori, autoritațile din Teleorman ii dedica tot mai puțina atenție. In afara de Biblioteca Județeana Marin Preda, care s-a preocupat de un centenar așa cum merita valorosul prozator, nicio alta autoritate publica nu a aratat interes major pentru ceea ce a insemnat Marin Preda in literatura romana. Nici macar Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Teleorman nu face nimic pentru a susține interesul deschis pentru geniul literaturii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Casa Memoriala „Marin Preda” din comuna Siliștea Gumești este scoasa la licitație. Asociația lui Marius Tuca a intrat in faliment și, ca atare, bunurile sale sunt scoase la licitație, printre care și casa pe care a dat 35.000 lei in urma cu 10 ani. Prețul de pornire a licitației este de 29.600 de euro…

- Doi invitati speciali la evenimentul „Craciun in Maramures”. Este vorba despre celebrul Mircea Bravo si Tanti Lenuta din Chinteni. Editia din acest an a evenimentului are loc in 17 decembrie, „Doi invitati speciali si-au anuntat prezenta la eveniment. Mircea Bravo si Tanti Lenuta din Chinteni, cunoscuti…

- Ediția din acest an a evenimentului Craciun in Maramureș se va bucura de prezența a doi invitați speciali. Este vorba despre celebrul Mircea Bravo și Tanti Lenuța din Chinteni. ”Doi invitați speciali și-au anunțat prezența la eveniment. Mircea Bravo și Tanti Lenuța din Chinteni, cunoscuți in mediul…

- In organizarea Uniunii Ucrainenilor din Romania (UUR) – filiala Satu Mare și in parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, sambata a avut loc un simpozion de comemorare a victimelor Holodomorului din Ucraina, din anii 1932 – 1933, la care au participat…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare și in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și Casa de Cultura a Sindicatelor Satu Mare, organizeaza sambata 19 noiembrie 2022 de la ora 11:00, in Sala Mare…

- Simpozionul științifico-practic internațional „Conservarea biodiversitații urbane - premiza dezvoltarii durabile”, organizat cu ocazia aniversarii a 30 de ani ai Intreprinderii municipale „Asociația de Gospodarire a Spațiilor Verzi”, a culminat cu schimbul de experiența dintre autoritatea publica municipala,…

- Duminica 6 noiembrie 2022, la Sala de Spectacole Unirea din localitatea Tașnad are loc Festivalul Interjudețean de folclor „Dragu-mi-i cantu’ și jocu’!” ediția a XXII- a, organizat de Primaria și Consiliul Local al Orașului Tașnad, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj se alatura din nou Casei de Cultura a Municipiului Calafat pentru deja tradiționalul moment „Dolju-n bucate“, in cadrul Festivalului „Roadele toamnei“, joi, 29 septembrie 2022, ora 13:30. S-au implicat in organizarea evenimentului…