Stiri pe aceeasi tema

- Anul Capitalei Culturale va trece pentru Timișoara fara piesa de baza care a și fost ”nava amiral” a dosarului de obținere a titlului, Complexul MultipleXity. Din pacate, acum se lucreaza la acte, doar ce a fost depusa solicitarea autorizației pentru construire. Deocamdata primaria planteaza pomișori…

- Daca in urma cu puțin timp, s-a anunțat programul de funcționare al trenurilor de metrou in perioada sarbatorilor de iarna, dar și a centrelor comerciale, iata ca de aceasta data au venit informații și pentru mijloacele de transport in comun STB. Acestea vor avea, de asemenea, un program modificat in…

- Programul de funcționare a supermarketurilor și hipermarketurilor de sarbatori este modificat. In zilele de sarbatoare este inchis, iar in rest exista un program provizoriu in zilele dintre sarbatori. Majoritatea sunt inchise pe 25 decembrie, in ziua de Craciun și pe 1 ianuarie, ziua de Revelion. Unele…

- PROFI a anunțat care va fi programul magazinelor in perioada Sarbatorilor de iarna 2022 – 2023. In perioada 19-23 decembrie 2022, clientii isi pot face cumparaturile la Profi ca de obicei, dupa programul de functionare din timpul saptamanii, de la 06.00 sau 07.00 pana la orele 22.00, 23.00 sau 23.59,…

- PENNY a anunțat care va fi programul magazinelor in perioada Sarbatorilor de iarna 2022 – 2023. In perioada 19-23 decembrie 2022, magazinele Penny au programul de functionare prelungit cu o ora. Astfel, poti sa iti faci cumparaturile pana la ora 22.00, fata de ora 21.00 in mod normal. • Programul magazinelor…

- SELGROS a anunțat care va fi programul magazinelor in perioada Sarbatorilor de iarna 2022 – 2023. Iata cand vor fi inchise magazinele și care va fi programul pentru restul zilelor: Programul magazinelor SELGROS de Craciun 24.12.2022 – deschis dela 08.00 și pana la ora 17:00 25.12.2022 – inchis 26.12.2022…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a intrat in direct la televiziunea naționala din Austria și le-a spus oficialilor ca fac o mare greșeala. ”Guvernul Austriei ar face o greșeala grava daca ar fi singura țara din UE care ar bloca acest pas extrem de important spre integrarea europeana. (...) Sunt…

- Mai multe filme de prezentare ale județului Timiș au fost realizate de producatorul britanic Charlie Ottley, in colaborare cu Consiliul Județean (CJ) Timiș. Ele vor folosi la promovarea județului in 2023, cand Timișoara va fi Capitala Culturala Europeana, și vor aparea și pe BBC.