- Organizatorii festivalului reiau conceptul cu care ediția de anul trecut a avut succes. In acest an, "Taste of Transylvania"se desfașoara in intervalul 14-17 septembrie, in satul harghitean Boroș, comuna Lunca de Sus, intr-un format extins. Kozma Monika, președintele Fundației Pro Economica, coorganizator…

- Peste 70 de milioane de euro au ramas la Cluj-Napoca dupa festivalul UNTOLD, in timpul caruia participanții au cheltuit, in medie, 700 de euro pe zi, informeaza organziatorii festivalului, citați de Agerpres.Organizatorii UNTOLD au anunțat ca banii chelțuiti de participanți au fost folosiți pentru cazare,…

- Organizatorii promit 15 zile de neratat pentru iubitorii de frumos. Intre 13 și 27 august, in mai multe localitați din județul Brașov vor fi organizate proiectii de filme, concerte, prelegeri, scoli de vara, competiții de film documentar, dezbateri si expozitii. Coordonatorul festivalului, Mihai Dragomir:…

- Evenimentul are loc la finele acestei saptamani. Timp de trei zile, intre 28 și 30 iulie, vor fi 5 proiecții de film pe zidul Cetații Feldioarei, dezbateri și invitati speciali – personalitati ale cinematografiei romȃnești. Daca primele ediții s-au referit la centenarul filmului romanesc dar și la vizionarea…

- Pregatirile pentru Festivalul „Buzaul lui Marghiloman” s-au finalizat. Festivalul se desfasoara, ca și anul trecut, chiar in curtea Vilei Albatros, fosta reședința a lui Alexandru Marghiloman. Este o ediție care vine cu multe noutați. Organizatorii au pregatit multe surprize pentru spectatori, de la…

- Centrul Judetean pentru Cultura Traditionala si Educatie Artistica Mures in colaborare cu Primaria comunei Hodac, Asociația Toaca Vaii Gurghiului și cu sprijinul Consiliului Județean Mureș va organiza in data de 16 iulie 2023, cea de-a XIX-a editie a Festivalului folcloric de obiceiuri populare „NESTEMATE…

- Sambata, 1 iulie, incepand cu ora 20.00, un eveniment cu totul exceptional se va desfasura pe pasunea Iadara – Tulghies: concertul Cenaclului Flacara, sub bagheta lui Andrei Paunescu. Vor canta Marius Batu (Poesis), Vanghele Gogu, Emeric Imre, Ducu Hotima, Cristian Buica, Maria Magirescu, Marius Roje.…

- De joi pana duminica, zona de agrement a Lacului Noua va fi plina de standuri cu produse specifice, de la raci, homari, calamari, midii sau caracatița, pana la scoici și pui de balta, dar și delicatese turcești. Organizatorii promit ca prețurile vor fi pentru toate buzunarele, iar oferta extrem de variata.…