Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Focșani, prin Teatrul Municipal ”Maior Gh. Pastia”, organizeaza in perioada 23-24 septembrie 2022 Festivalul Internațional de Creație ”Vrancea Literara”, un proiect care isi propune promovarea literaturii, culturii si civilizatiei locale și nu numai. Vineri, 23 septembrie, incepand…

- Cea de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional de Film Experimental București propune in premiera o Competiție Internaționala de Lungmetraj dedicata filmelor realizate de regizori aflați la primul sau al doilea lungmetraj din cariera. Șapte filme care testeaza limitele convenționale ale cinema-ului…

- Muzeul Național al Literaturii Romane din București organizeaza, de luni pana in 18 septembrie, cea de-a XI-a ediție a Targului Național al Carții de Poezie și a XII-a ediție a Festivalului Internațional de Poezie București (FIPB). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Saptamana 30 august – 4 septembrie aduce la Cinema in Aer Liber, pe Insula Artelor din parcul Titan, inca patru filme noi in Selecția oficiala – program care in fiecare an reunește cele mai apreciate filme de autor recente care au avut premiera mondiala la festivaluri internaționale importante, un film…

- Cea de-a XVII-a editie a Festivalului International de muzica de camera SoNoRo, intitulata Orient Express, va avea loc in perioada 16 septembrie - 2 octombrie, in Bucuresti si Cluj-Napoca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cea de-a 13-a ediție a Festivalului Internațional de muzica clasica Zilele Muzicii la Oravița va avea loc in perioada 15 – 25 august, printre interpreții care vor susține recitaluri numarandu-se o serie de artiști binecunoscuți publicului. Manifestarile vor debuta in 15 august la ora 19 la Biserica…

- Festivalul Internațional de Folclor Aiud, eveniment ajuns la cea de-a X-a ediție, se va desfașura in acest an in perioada 28 – 31 iulie, in Piața Dr. Constantin Hagea din municipiu. Municipiul Aiud va fi gazda a peste 300 de dansatori și interpreți, membri ai ansamblurilor folclorice din: Mexic, Turcia,…

- BAILE HERCULANE – Consiliul Judetean Caras-Severin, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Caras-Severin, Primaria și Consiliul Local Baile Herculane organizeaza incepand de azi si pana in 8 iulie 2022 Festivalul International de Folclor „Hercules“, editia 52! Manifestarea…