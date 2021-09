Festivalul „George Enescu”: evenimente - priorităţi Concertele si recitalurile programate in primele zece zile din Festival au reconfirmat doua realitati ce se impun acceptate in mediul muzical romanesc: performanta interpretarii unei creatii reprezentand o anumita zona etno-culturala nu se explica neaparat prin apartenenta nativa a interpretului la acel spatiu geografic, fiind accesibila oricarui dirijor, solist instrumentist sau vocal, de oriunde ar proveni. La fel, in pofida specializarii unora in anumite genuri si stiluri, tot mai multi muzicieni din generatiile tinere se simt in mediul lor cultivand tipuri de muzica vreme indelungata considerate… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????? ????????????????????̦???????????????? are placerea de a va invita joi, 9 septembrie, ora 19, la Sala Capitol, la un ???????????????????????????? ???????????????????????????????? in cadrul ????????????????????????????????????????????????…

- Municipiul Focsani a devenit pentru trei zile principala destinatie culturala a Romaniei, dupa ce peste 500 de elevi din toate colturile tarii, dar si din strainatate si-au dat intalnire la cea de-a sasea editie Festivalului de Book - Trailere Boovie 2021, informeaza Agerpres. "Sunt extraordinar…

- Un sector de pe Calea Victoriei este inchis sambata și duminica, ceea ce afecteaza și liniile de transport in comun. Restricțiile sunt impuse deoarece in zona are loc un concurs de karting. Competiția va avea loc in Piata George Enescu si pe bretelele din jurul Salii Palatului si al Muzeului…

- "Rosto", dupa Ion Luca Caragiale, in regia lui Alexandru Dabija, productie a Teatrului ACT Bucuresti, a fost desemnat cel mai bun spectacol la festivalul Saptamana Comediei de la Brasov, informeaza News.ro. Editia a VIII-a a festivalului Saptamana Comediei de la Brasov a avut loc in perioada…

- Organizatorii Festivalului International "George Enescu" anunta limitarea preventiva a vanzarii de bilete la Ateneul Roman si la Auditorium la 70% din capacitatea salii, avand in vedere cresterea numarului de cazuri de Covid-19, informeaza News.ro. In functie de situatia epidemiologica din…

- Cea de-a XXVII- a editie a Festivalului „Sighisoara Medievala", chiar daca a avut loc intr-un regim pandemic, a reușit sa atraga mii de turiști prin evenimentele organizate pe parcursul a trei zile. Concertele specifice, cavalcadele, iarmarocul plin de artiști locali, pe langa evenimentele artistice…

- Cea de-a VIII-a editie a Festivalului de teatru Fest(in) pe Bulevard va avea loc in perioada 11 - 24 octombrie, tema fiind "Criza pandemiei", informeaza un comunicat al Teatrului Nottara transmis, joi, AGERPRES. "Avand, in acest an, un buget de austeritate, spectacolele din festival vor apartine teatrelor…

- Alin Oprea și iubita Medana formeaza un cuplu de aproximativ doi ani de zile. Concertele sunt permise acum, așa ca artistul a luat decizia de a se muta pe litoral vara aceasta. Nu a plecat singur din București, ci alaturi de Medana, iubita care il urmeaza peste tot. „Am plecat la mare, unde am inceput…