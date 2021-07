Festivalul Dinozaurilor revine în Geoparcul Internaţional Ţara Haţegului. Cum se va desfășura Festivalul Dinozaurilor revine in Geoparcul International UNESCO Tara Hategului dupa un an de pauza impus de pandemie. Evenimentul, care va cuprinde activitati culturale si educationale pentru toate varstele, este programat sa aiba loc in perioada 30 iulie – 1 august. Sloganul care va defini festivalul in acest an este “On air, on line&on art”, potrivit unui comunicat al Geoparcului. Muzica de calitate este asigurata in acest an de acordurile de chitara clasica. Artistul Adrian Mardan (alias mardanA) a acceptat invitatia Geoparcului de a participa in Festival cu un recital extraordinar intitulat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

