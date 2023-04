Festivalul de la Cannes: Michelle Yeoh va primi premiul 'Women in Motion'

Stiri pe aceeasi tema

- La doua luni dupa ce a fost desemnata cea mai buna actrita la gala premiilor Oscar, trofeu atribuit in premiera unei actrite asiatice, malaysiana Michelle Yeoh, in varsta de 60 de ani, va primi in luna mai, cu prilejul Festivalului de la Cannes, premiul ''Women in Motion'', care

- Harrison Ford a anunțat ca este ultima data cand va interpreta personajul principal din ultimul film din seria Indiana Jones. Cea mai noua producție din aceasta seria urmeaza sa aiba premiera la cea de-a 76-a editie a Festivalului de Film de la Cannes. Iata cum arata actorul in rolul lui Indiana Jones,…

- Mama și nepoata actriței malaysiene Michelle Yeoh iși descriu bucuria de a o vedea pe Yeoh caștigand premiul Oscar pentru cea mai buna actrița in rol principal! Ea este prima actrița din Asia care a caștigat acest premiu pentru rol principal. „Este o fata foarte muncitoare. Toata lumea știe acest lucru”,…

- Michelle Yeoh, actrița care are rolul principal in filmul „Everything Everywhere All at Once“, este prima femeie de origine asiatica ce a caștigat la aceasta categorie in istoria de 95 de ani a galei. Și pelicula și-a adjudecat premiul pentru cel mai bun film. Nascuta in Malaezia, Michelle Yeoh a devenit…

- Actrița de origine malaeziana Michelle Yeoh a devenit prima femeie asiatica recompensata cu premiul Oscar pentru cea mai buna actrița.Ea a primit premiul duminica seara pentru interpretarea sa din filmul „Everything Everywhere All at Once”, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi…

- Președinta Comisiei politica externa și integrare europeana, Doina Gherman, a primit prestigiosul premiu Women of Courage Award 2022. Ceremonia de decernare s-a desfașurat ieri la Washington, la Casa Alba, sub patronajul Primei Doamne a SUA, Dr. Jill Biden, și a Secretarului de Stat Antony J. Blinken.…

- Steven Spielberg a primit Ursul de Aur pentru intreaga cariera, in cadrul Festivalului de film de la Berlin. Premiul i-a fost acordat pentru cele peste 100 de filme și seriale regizate. Trofeul i-a fost inmanat cineastului de catre Bono, solistul trupei U2, inainte de proiecția peliculei „The Fablemans”,…

- Transilvania Film anunța intrarea in cinematografele din Romania a filmului Bestiile, cea mai noua producție a regizorului spaniol nominalizat la Oscar Rodrigo Sorogoyen. Parte din Selecția Oficiala a Festivalului de Film de la Cannes 2022, Bestiile este un thriller psihologic inspirat de un caz real…