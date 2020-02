Festivalul de Film de la Berlin sărbătoreşte a 70-a aniversare la răscruce Festivalul International de Film de la Berlin ar putea intra intr-o noua era, odata cu deschiderea de saptamana viitoare, existand sperante ca reinnoirea echipei aflata la conducere ar putea aduce un suflu tanar evenimentului cu o traditie de 70 de ani, relateaza sambata DPA.



Optsprezece productii - printre care 16 premiere mondiale - concureaza pentru cel mai important premiu al Berlinalei, Ursul de Aur pentru cel mai bun film.



Competitia principala a festivalului se concentreaza pe filmele arthouse, bazate in general pe teme dramatice, care abordeaza aspecte precum imigratia,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

