Festival dedicat lutierilor din Reghin Asociatia Artistilor Lutieri din Romania (AALR) organizeaza, in perioada 10-12 august, Festivalul "70 de ani de luterie reghineana", pe parcursul caruia vor avea loc concerte extraordinare sustinute de artisti de renume, care vor utiliza viori confectionate la Reghin, precum si o serie de evenimente menite sa promoveze in randul publicului, in special al copiilor, atat … Post-ul Festival dedicat... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Artistilor Lutieri din Romania (AALR) organizeaza, in perioada 10-12 august, Festivalul "70 de ani de luterie reghineana", pe parcursul caruia vor avea loc concerte extraordinare sustinute de artisti de renume, care vor utiliza viori confectionate la Reghin, precum si o serie de evenimente…

- Asociatia Artistilor Lutieri din Romania (AALR) organizeaza, in perioada 10-12 august, Festivalul "70 de ani de luterie reghineana", pe parcursul caruia vor avea loc concerte extraordinare sustinute de artisti de renume, care vor utiliza viori confectionate la Reghin, precum si o serie de evenimente…

- Consiliul Local Reghin s-a intrunit marți, 20 iulie, intr-o ședința de indata, prilej cu care au fost aprobate patru proiecte de hotarare aflate pe ordinea de zi. Primul proiect de hotarare a avut in vedere aprobarea deplasarii unei delegatii a Clubului Sportiv Școlar Reghin – Liceul Tehnologic „Lucian…

- Primul autobuz 100% electric produs in Romania va fi testat, timp de doua saptamani, in municipiul Fagaras. Acesta este cel de-al treilea oras in care ajunge programul de testare. Primaria mun. Fagaras a cerut includerea in acest program pentru a analiza modul si costurile de operare, in vederea achizitionarii…

- Vicepremierul Dan Barna a anuntat azi ca va analiza in cursul saptamanii urmatoare cu ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, posibilitatea redeschiderii turismului balnear din Romania. Anuntul vine dupa ce presedintele Organizatiei Patronale…

- Sala Mica a Palatului Culturii a gazduit astazi un eveniment special, dedicat istoricului mureșean, prof. dr. Cornel Sigmirean, care a fost omagiat pentru aniversarea a 65 de ani. Cu aceasta ocazie, 80 de istorici din Romania dar și din Chișinau și Ungaria au scris 80 de "file de istorie" in cadrul…

- Un maraton de vaccinare dedicat adolescenților intre cu varste intre 16 și 18 ani, va fi organizat intre 31 mai și 1 iunie, in toate centrele de vaccinare de la nivel național, in centrele fixe, dar și in cadrul altor evenimente de tip ‚maraton de vaccinare" din complementaritatea centrelor deja funcționale,…

- Angajamentele asumate au fost primite bine la Bruxelles, afirma premierul Florin Catu. Seful Executivului sustine ca planul tarii noastre este credibil si poate fi aplicat, iar membrii cabinetului trebuie sa lucreze intens in perioada urmatoare pentru a definitiva proiectele pentru care se doreste finantare.…