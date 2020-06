Fertilizatori naturali pentru plante Fertilizatorii naturali sunt substanțe care nu au fost procesate chimic, obținute din surse organice sau minerale. Ca sa-și elibereze substanțele nutritive, majoritatea fertilizatorilor trebuie sa se descompuna in pamant. Avantajele fertilizatorilor naturali Pe langa nutrienții pe care ii adauga in sol, fertilizatorii naturali imbunatațesc structura solului și capacitatea lui de a reține apa și substanțele nutritive. Nu exista riscul de acumulari toxice de chimicale și saruri care pot dauna plantelor, cum s-ar putea intampla in cazul ingrașamintelor chimice. Materialele folosite sunt biodegradabile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

