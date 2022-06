Ferrari, unic și în era electrică “Ferrari va produce intotdeauna cu o mașina mai puțin decat doresc clienții bogați pentru a-și pastra unicitatea, in timp ce trece la modele electrice”, a declarat joi directorul general Benedetto Vigna, care a dezvaluit noul plan de afaceri al companiei din Maranello. Vigna a confirmat planurile producatorului italian de a lansa primul sau model electric […] The post Ferrari, unic și in era electrica first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de super-mașini a achiziționat un teren in apropierea fabricii sale din Maranello și a inceput demersurile pentru o a treia linie de producție care va fi dedicata vehiculelor hibride și electrice, au declarat surse din industrie pentru Bloomberg. Extinderea va include probabil și un nou…

- Ferrari a cumparat mai multe terenuri in apropierea fabricii de la Maranello și le pregatește pentru a construi acolo o noua linie de producție, una dedicata vehiculelor electrice și hibride, scriu publicații precum Bloomberg și Automotive News.

- Constructorul italian de automobile sportive Ferrari NV este interesat sa isi extinda reteaua de parteneriate dar nu are in vedere o fuziune cu un alt grup auto, a declarat noul director general de la Ferrari, Benedetto Vigna intr-un interviu publicat duminica in cotidianul Il Sole24Ore, transmite…

- Ibericul a semnat o prelungire a contractului cu team-ul de la Maranello macar pana la finalul sezonului 2024 Pilotul spaniol in varsta de 27 de ani, care a trecut de la McLaren la echipa italiana anul trecut, a avut un parcurs incurajator in 2021: a incheiat pe locul 5 in clasamentul piloților, ajutand-o…

- Noul Ferrari Purosangue, primul SUV din istoria constructorului de la Maranello, este una dintre cele mai așteptate mașini ale anului. Prototipurile au fost surprinse de mai multe ori in teste, camuflate desigur, iar șeful companiei tocmai a anunțat cand il vom cunoaște in sfarșit. In cadrul unei intalniri…

- Ferrari va investi pana in 2025 pana la 500 de milioane de euro in fabricile sale din Maranello si Modena, pentru a sprijini noile tehnologii si a crea 250 de locuri de munca, a anuntat marti regiunea Emilia- Romagna, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Directorul general al Electrica, Corina Popescu, semnaleaza ca pe segmentul de distributie a energiei electrice lucrurile arata in continuare cu minus si ca trebuie regasit echilibru in sector, in momentul de fata acesta fiind pierdut. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu afirma, vineri, intr-o postare pe Facebook, ca Ordonanta de Urgenta privind reglementarea preturilor la energie electrica si gaze va actiona ca un scut atat pentru romani, cat si pentru firme si ca, din discutiile cu toti economistii, au certitudinea ca plafonarea preturilor…