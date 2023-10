Ferrari acceptă criptomonedele pentru plata mașinilor din SUA Ferrari a inceput sa accepte plata in criptomonede pentru mașinile sport de lux in SUA și va extinde acest sistem in Europa, in urma cererilor venite din partea clienților bogați, a declarat pentru Reuters șeful de marketing și comercial. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marea majoritate a companiilor de tip blue-chip s-au ferit de cripto, deoarece volatilitatea bitcoin si a altor criptomonede le face impracticabile pentru comert. Reglementarile neregulate si consumul ridicat de energie au impiedicat, de asemenea, raspandirea criptomonedei ca mijloc de plata. Printre…

- Ferrari a inceput sa accepte plata in criptomonede pentru mașinile sport de lux in SUA și va extinde acest sistem in Europa, in urma cererilor venite din partea clienților bogați, a declarat pentru Reuters șeful de marketing și comercial.Marea majoritate a companiilor de top s-au ferit de criptomonede,…

- Numarul de automobile electrice vandute in SUA in trimestrul al treilea a trecut pentru prima data pragul de 300.000 de unitati, insa cota de piata a liderului Tesla a atins cel mai redus nivel din istorie, arata un raport publicat joi de firma de cercetare de piata Cox Automotive, transmite Reuters.…

- Actuala violenta dintre Hamas si Israel „lucreaza” in favoarea Rusiei, in timp ce distrage atentia internationala de la agresiunea Moscovei in Ucraina si poate duce la noi presiuni migratorii asupra Europei, a considerat duminica presedintele polonez Andrzej Duda, citat de Reuters. Polonia, un sustinator…

- Ancheta Uniunii Europene cu privire la subvențiile pentru vehiculele electrice fabricate in China exportate in Europa ar putea face mai mult rau decat bine, a spus vineri directorul financiar al BMW, avertizand asupra unei eventuale reacții a Beijingului. Walter Mertl a spus ca nu a aprobat tarifele…

- Kremlinul a declarat intr-un comunicat ca ”a ridicat restrictiile privind exportul de motorina livrata in porturile maritime prin conducte, cu conditia ca producatorul sa furnizeze cel putin 50% din motorina produsa pe piata interna”. Anuntul vine la scurt timp dupa ce Rusia a impus o interdictie pe…

- Pretul pentru gazele naturale rusesti livrate Chinei prin conducta ar urma sa scada treptat in urmatorii ani si va fi la aproximativ jumatate din cel cerut de Moscova pentru gazele livrate Europei, potrivit unui document al Guvernului rus, consultat vineri de Reuters. De asemenea, exporturile de petrol…

- Grupul auto german Volkswagen este pregatit pentru programata interzicere a comercializarii de noi automobile echipate cu motoare cu ardere interna in Europa, incepand din anul 2035, pe masura ce isi extinde gama de modele electrice, a declarat luni directorul general Oliver Blume, transmite Reuters."Suntem…