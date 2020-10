Fermierii vor primi în acest an 98,7381 euro/hectar prin schema unică de plată pe suprafaţă Fermierii vor primi in acest an 98,7381 euro/hectar prin schema unica de plata pe suprafata, iar sprijinul cuplat pentru speciile ovine/caprine a fost stabilit la 17,9 euro pe animal, potrivit unei Hotarari adoptate joi de Executiv. "In sedinta de Guvern din data de 1 octombrie 2020 a fost adoptata Hotararea privind stabilirea pentru anul 2020 a cuantumului per hectar al platii unice pe suprafata, al platii redistributive si a intervalelor de suprafata pentru care se acorda aceasta, al platii pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu, al platii pentru tinerii fermieri si a plafonului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

