- Protestul fermierilor si transportatorilor, aprobat pentru ziua de duminica, va avea loc in intervalul 09.30 – 22.00, anunta Primaria Capitalei, care a precizat si traseele pe care se vor deplasa vehiculele pana in Piata Constitutiei, informeaza news.ro.

- Blocada fermierilor și transportatorilor din Vama Siret a fost sparta in miez de noapte printr-o intervenție in forța. Blocada fermierilor și transportatorilor de la Vama Siret a fost sparta in mijlocul nopții printr-o intervenție in forța! 20 de mașini de poliție și jandarmi au fost mobilizate pentru…

- Prefectul Capitalei, Rares Hopinca, pus in funcție de PSD, a declarat ca, pentru a intra in municipiul Bucuresti, proprietarii de utilaje care vor sa participe la protestul din Piata Constitutiei trebuie sa se inscrie pe o lista pe care organizatorii o vor transmite Politiei si Jandarmeriei pana sambata…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca a aprobat un protest la care vor participa 5000 de persoane, 100 de tractoare și 100 de capete tractor de tir. Acesta va avea loc duminica, luni și marți in parcarea din Piața Constituției. „Am aprobat un protest care nu va afecta traficul din…

- Nu e lasa nici cei din Targu Jiu, in cea de-a noua zi de protest . Fermierii si transportatorii de aici spun ca vor continua sa protesteze pe stardutele din zona de sud a municipiului, ca vor continua sa mearga cu masinile cu viteze reduse pana cand solicitarile lor vor fi rezolvate. Ei se solidarizeaza…

- Fermierii iși vor lua astazi tractoarele din Piața Marii Adunari Naționale, dar nu opresc protestul. Declarația a fost facuta de președintele Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandru Slusari, potrivit caruia agricultorii iși vor exprima nemulțumirea in alte moduri, scrie tv8.md. „Propunem sa suspendam…

- Bucureștiul se pregatește de sarbatori. Deja a inceput montarea ghirlandelor luminoase pe Calea Victoriei și Bulevardul Magheru. Anul acesta, bugetul pentru iluminarea festiva este mai mare decat anul trecut. Lucratorii Primariei Capitalei au inceput montarea de beculețe pe principalele artere ale Capitalei.…