Fermierii ucraineni din prima linie se confruntă cu rachete ruseşti şi preţuri minime Mykola, un fermier de 63 de ani din regiunea Dnipropetrovsk, a declarat marti pentru Reuters ca a trebuit sa-si pastreze recoltele intr-un loc de depozitare deteriorat de rachete, deoarece nu isi permite sa cheltuie bani pentru a-l repara, pentru ca ulterior sa fdie lovit de o alta racheta. Si totusi, nu se grabeste sa vanda. ”Pretul (pentru culturi) nu este acceptabil pentru fermieri. Le vom depozita si vom vedea ce se va intampla. Pentru a repara depozitul trebuie sa avem fonduri. Cu pretul actual pentru cerealele noastre, nu este realist sa-l refacem”. Pretul pe care fermierii ucraineni il… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat in timpul noptii un val de atacuri asupra Ucrainei, folosind 70 de dispozitive de asalt aerian, intre care rachete de croaziera si hipersonice si drone de fabricatie iraniana, au anuntat duminica fortele aeriene ale Ucrainei, citate de Reuters. Principala ținta a fost un aerodrom din…

- Podul care leaga peninsula Crimeea de Rusia (Podul Kerci )„aduce razboi nu pace” si, prin urmare, este o tinta militara, a declarat vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters. Explozii produse luni pe acest pod peste stramtoarea Kerci au ucis doi civili si au scos din functiune…

- ”Cred ca aceasta optiune este periculoasa si imposibila”, a subliniat intr-o conferinta de presa Versinin. O revenire a Moscovei in acord se afla pe mana ”partenerilor straini” ai Rusiei, anunta el. In prezent nu se negociaza niciun alt acord in acest sens, da asigurari Versinin. Rusia lucreaza la rute…

- Rusia a dat miercuri un termen de trei luni Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) pentru ca aceasta sa obtina „rezultate concrete” asupra aplicarii componentei ce priveste exporturile agroalimentare rusesti inclusa in acordul privind exporturile de cereale ucrainene prin Marea Neagra, caz in care Moscova…

- Șeful USAID (Agenției SUA pentru Dezvoltare Internaționala), Samantha Power, a promis marți (18 iulie) o noua finanțare de 250 de milioane de dolari pentru a-i ajuta pe fermierii ucraineni care se confrunta cu transporturile blocate de cereale din Marea Neagra, potrivit Reuters. Moscova s-a retras luni…

- Forțele de aparare aeriana și flota Rusiei din Marea Neagra au interceptat duminica dimineața opt drone ucrainene deasupra portului Sevastopol din Crimeea, a declarat un oficial instalat de Moscova, citat de Reuters. „Nu au fost avariate obiective, nici in oraș, nici in zona de apa”, a declarat Mihail…

- Presedintele Vladimir Putin si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan au convenit ca liderul rus sa viziteze Turcia "in curand", a declarat vineri un consilier al Kremlinului, citat de Interfax, relateaza Reuters. "Exista o invitatie din partea presedintelui Turciei. Putin si Erdogan au convenit ca…

- Rachete rusești au lovit doua instalații industriale din orașul ucrainean Kryvyi Rih, joi dimineața, a anunțat primarul orașului Oleksandr Vilkul, un atac cu drone fiind raportat și in Odesa, transmite Reuters. Primarul susține ca trei rachete au lovit doua intreprinderi „care nu au nicio legatura cu…