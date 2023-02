Fermierii trag un semnal de alarmă cu privire la scăderea prețului cerealelor cu 30%: „Ne paşte falimentul” Razboiul din Ucraina a afectat foarte grav agricultura din Romania. Un fermier susține ca pe la noi prin țara au tranzitat 9 tone de cereale ucrainene și mare parte dintre acestea a ramas in tara noastra. El a mentionat ca este un exces de cereale care a dus la scaderea pretului cu 30%, precizand ca in aceste conditii mai multi fermieri risca falimentul. Intrebat , joi, la Prima News, de ce cerealele din Ucraina care trebuiau sa tranziteze tara noastra au ramas in Romania si despre ce cantitate e vorba. „E greu de estimat cat au ramas, s-au tranzitat circa noua milioane de tone de cereale prin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marian Popa, fermier, a fost intrebat, joi, la Prima News, de ce cerealele din Ucraina care trebuiau sa tranziteze tara noastra au ramas in Romania si despre ce cantitate e vorba. “E greu de estimat cat au ramas, s-au tranzitat circa noua milioane de tone de cereale prin Romania si sigur ca o mare…

- ”Razboiul din Ucraina ne determina sa reconfiguram harta rutelor de transport de marfuri dinspre Moldova spre Romania. I-am spus, astazi, ministrul Economiei din Republica Moldova, Dumitru Alaiba, ca solutia pentru o colaborare comerciala mult mai eficienta este platforma multimodala de la Dunare, foarte…

- Anul 2022 a venit cu o creștere mai lenta pentru industria de e-commerce din Romania, comparativ cu 2020 și 2021, ani in care evoluția a fost una spectaculoasa. Estimarile ARMO(Asociația Romana a Magazinelor Online) și GpeC arata o creștere de aproximativ 10% a industriei de e-commerce pentru anul…

- Fermierii romani ajung sa ramana cu marfa pe stoc din cauza graului ieftin al ucrainenilor. Pentru a vinde graul la un preț mic, traderii ucraineni vand graul de panificație cu discount. Insa, cu toate acestea și Romania are un avantaj. Astfel, o tona ajunge și la 275 dolari, cu mult sub prețurile oferite…

- In incercarea de a ramane competitivi, producatorii și traderii ucraineni vand in continuare graul de panificație cu discount. Prețul pentru o tona ajunge și la 275 dolari, cu mult sub prețurile oferite de celelalte state europene, inclusiv Romania. Avantajul Romaniei ramane prețul bun al transportului,…

- Prețul benzinei standard in Romania a revenit la nivelul dinainte razboiului din Ucraina, scazand sub 6,5 lei pe litru pentru prima data in ultimele 11 luni. Potrivit Plinul.ro, cel mai mic preț al benzinei standard in Romania este de 6,91 lei pe litru, dar cu compensarea de la stat de 50 de bani aplicata…

- Fermierii din Vaslui, care se confrunta cu o lipsa acuta a hranei pentru animale, vor cumpara porumb de la fermierii din Ucraina, cu 150 de dolari tona, un preț la jumatate fața de cat se vinde in Romania.

- Razboiul din Ucraina și criza energetica au scos la iveala interdependența dintre cele doua maluri ale Nistrului. O spune fostul vicepremier pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea, potrivit caruia Chișinaul nu are pirghii suficiente in raport cu Tiraspolul pentru ca pina și energia electrica pe care…