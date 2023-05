Fermierii români pierd 29,7 milioane de euro. Daea a fost degeaba la Bruxelles Dupa ce s-a laudat ca Romania va primi o a doua tranșa in valoare de 29,7 milioane euro drept compensații acordate fermierilor care au suferit pagube din cauza cerealelor ucrainene, ministrul Agriculturii Petre Daea a uitat sa mai spuna intre timp ca decizia a fost blocata de marile puteri ale UE. A trebuit sa aflam de la polonezi ca, pentru moment, decizia privind compensarea fermierilor pentru pierderile produse de importurile din Ucraina a fost suspendata, dupa cum a relatat Polskie Radio. Motivul este faptul ca Slovacia și Ungaria mențin interdicțiile unilaterale de import din Ucraina, care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

