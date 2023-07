Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii suspenda protestele pana pe 1 august. Decizia a fost luata dupa discuțiile purtate astazi, 27 iunie, cu autoritațile la Guvern. Ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea, a menționat ca a fost identificata suma de 200 milioane de lei pentru subvenționarea agricultorilor, din cele 700 de milioane…

- Discuții pe tonuri ridicate și astazi, la Guvern, unde a avut loc ședința comuna dintre fermieri și autoritați. La dialog a participat ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea, dar și reprezentanți ai Asociației Forța Fermierilor, printre care și fostul vicepreședinte al Parlamentului, Alexandr Slusari.

- Adrian Alda, deputat PSD Arad, secretarul Comisiei pentru Agricultura, silvicultura, industrie alimentara și servicii specifice din Camera Deputaților, da o veste buna: schema de ajutor de stat pentru fermierii care cresc animale va fi prelungita printr-un proiect de Ordonanța de Urgența a Guvernului.…

- Armata ucraineana a publicat miercuri imagini care arata cum dronele livreaza apa locuitorilor din orașul Oleșki blocați in casele lor din cauza inundațiilor produse in urma prabușirii barajului de la Nova Kahovka, scriu The Guardian și Sky News.Potrivit autoritaților ucrainene, peste 42.000 de persoane…

- 300 milioane lei, schema de AJUTOR de la stat pentru FERMIERI. Valoarea sprijinului financiar și in ce condiții se acorda O schema de ajutor de stat pentru fermierii afectați de seceta de anul trecut a fost aprobata miercuri de Guvern. Suma totala prevazuta este de 300 de milioane de lei, relateaza…

- Schema de ajutor de la stat in valoare de 300 milioane lei pentru fermieri. Condițiile de acordare O schema de ajutor de stat pentru fermierii afectați de seceta de anul trecut a fost aprobata miercuri de Guvern. Suma totala prevazuta este de 300 de milioane de lei. Beneficiarii schemei de ajutor de…

- Numarul romanilor care primesc ajutor social, in creștere: Unde sunt cei mai mulți beneficiari Numarul romanilor care primesc ajutor social, in creștere: Unde sunt cei mai mulți beneficiari In luna martie a anului curent, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca social-democrații au cautat mereu sa gaseasca solutii pentru problemele romanilor, el precizand ca in ceea ce privește sprijinul fermierilor romani care cresc bovine, trebuie de spus ca acestia beneficiaza de un sprijin total de ...