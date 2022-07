Stiri pe aceeasi tema

- ”Termenul de depunere a documentatiilor prin care s-a constatat gradul de afectare a culturilor de factorul de risc – seceta pedologica – este 30 august pentru culturile de toamna (grau si triticale), respectiv 15 decembrie pentru culturile prasitoare (porumb si floarea soarelui). Facem precizarea ca…

- Conducerea Directiei Agricole Covasna estimeaza ca productia medie de cartofi din acest an va fi mai scazuta fata de cea multianuala, intrucat majoritatea suprafetelor insamantate sunt afectate de seceta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In jur de jumatate din comunele județului Iași sunt afectate de seceta. Este vorba despre culturile agricole care au fost distruse din cauza lipsei precipitațiilor. In acest sens, fermierii ieșeni vor putea primi ajutoare de stat care sa compenseze pierderile pe care le-au suferit la culturile agricole…

- Vrancea, Galati si Buzau se afla printre judetele cele mai afectate de seceta din Romania, iar Ministerul Agriculturii va anunta joi care vor fi masurile de sprijin pentru fermieri, a afirmat, miercuri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, in briefingul de presa de la finalul sedintei de Guvern. El a…

- Termenele pentru constatarea suprafetelor afectate de seceta au fost prelungite din cauza amplorii fenomenelor meteorologice care au avut ca efect producerea secetei pedologice extreme, manifestata la nivelul Romaniei, a anuntat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. „Regulamentul privind gestionarea…

- Seceta extrema instalata in ultimii ani, continuata cu lipsa precipitațiilor din acest an, in care ploile au adus in zona Galațiului numai 90 de litri/mp din nivelul normal al precipitațiilor, de 420 de litri/mp, afecteaza culturile inființate pe aproximativ 350 de hectare din Bazinul cerealier de pe…

- Aproximativ 16.000 de hectare de culturi agricole din 22 din localitati din Vrancea au fost afectate de seceta in acest an, iar Directia Judeteana pentru Agricultura (DJA) Vrancea a inceput deja evaluarile pentru a estima pagubele, potrivit reprezentantilor institutiei. ‘Daca media anuala de apa in…

- Anul acesta se anunța o seceta puternica care fa afecta culturile de grau și pe cele de porumb, floarea soarelui și rapița, spun agricultorii. Aceștia au dificultați, iar prognozele arata țara noastra va avea de a face cu o perioada secetoasa pe viitor. Culturile fermierilor sunt afectate serios de…