Fermierii de iasomie din Egipt se lupta cu provocarile economice ce le sunt din ce in ce mai potrivnice și ii impiedica serios sa-și revina dupa pandemia de COVID-19. Satul Shubra Beloula din Delta Nilului se afla in centrul industriei de iasomie din Egipt, țara care impreuna cu India este unul dintre cei mai mari doi producatori din lume. Dar comerțul a fost afectat de perturbarile cauzate de pandemia de COVID-19 și de razboiul din Ucraina, reducand cererea și tensionand lanțurile de aprovizionare, potrivit Reuters. Acest sat, situat in Shubra Beloula, Egipt, este centrul producției de iasomie…